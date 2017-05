L’interview rafale des talents de Mika

Mika a fait son choix concernant les talents qui représenteront son équipe aux lives ! The Sugazz, Imane et Vincent Vinel donneront tout pour séduire le public. En attendant leurs prestations qui seront sûrement à la hauteur de leur talent, l’équipe Mika se prête au jeu de l’interview rafale ! Les questions toutes plus improbables les unes que les autres fusent, et vous serez surpris par certaines des réponses… Notamment concernant Vincent Vinel, qui ne perd pas une seule occasion pour rigoler ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des épreuves ultimes de The Voice 6 !