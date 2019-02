Avec Hi Levelz, Mika recrute son deuxième rappeur de la soirée au détriment de Jenifer et surtout de Soprano. Sur les 3 artistes urbains qui se sont produits dans cette 3ème émission des auditions à l’aveugle de The Voice 8, aucun n’a choisi Soprano comme coach Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3