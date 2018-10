Lara - "Attention" - Charlie Puth

La première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 5 se poursuit. C’est au tour de Lara, 12 ans, de se présenter sur la scène de The Voice Kids. La jeune fille chante depuis toujours accompagnée par son papa à la guitare. C’est grâce à lui qu’elle aime autant la musique. Ce soir, Lara va interpréter « Attention » Charlie Puth devant les coachs de The Voice Kids. N’ayant eu que l’avis de sa famille, elle veut aujourd’hui se confronter à l’avis de professionnels de la musique. Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent vont-ils se retourner ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.