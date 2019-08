Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo : les 4 NOUVEAUX COACHS de The Voice

Pour sa 9ème saison, "The Voice" est sur la Voix du renouveau ! Un vent de fraicheur va souffler sur le plateau du plus grand concours de chant de France qui va accueillir une toute nouvelle équipe de coachs dans ses célèbres fauteuils rouges : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Avec ce quatuor 100% inédit, composé de deux femmes et deux hommes, The Voice va explorer un nouveau monde qui s’annonce passionnant, riche en surprises, en découvertes et en émotions.