Les larmes de Claire Gautier….

Vidéo d’humeur et réactions – Depuis la première phase des battles, Claire Gautier avait affronté Lou-Mai et repêchée par Zazie. Mais l’espoir d’accéder aux Epreuves Ultimes vient de tomber comme un couperet, même si elle s’y attendait à un moment ou à un autre. Valentin Stuff vient d’être sauvé par Zazie après sa battle face à Nathalia sur un titre improbable de Maitre Gims « Je te pardonne ». Sa singularité plait et sa voix grave à la Barry White a complètement séduit Zazie. D’où cette situation inconfortable pour Claire Gautier qui vient de quitter l’aventure et d’être remplacée. Ce sont des larmes de déception bien sûr mais la chanson n’est pas finie pour cette belle artiste. Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017