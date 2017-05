ANNONCE - Le nom de Marius vient d'être annoncé par Nikos, le public vient de le sauver. Reste trois talents dans l'attente : Dilomé, Lisandro et Ann-Shirley. Pour le second talent, le public sauve.... Lisandro ! Ce dernier n'en croit pas ses oreilles et ce sont des larmes de joie qui coulent. Extrait du Replay de The Voice 6, la suite du 20 mai 2017