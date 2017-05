Les larmes de Vincent Vinel

Vidéo d’humeur – Les trois talents de Mika viennent de chanter un à un : Manoah en reprenant le titre de Ayo « Down On My Knees », Marvin Dupré en deuxième avec une interprétation personnelle de « La balade de Jim » d’Alain Souchon, et le héros de la gare St Lazare, comme le dit Mika, Vincent Vinel, provoque la curiosité, l’envie et l’intimité. Mika doit choisir, la tension et l’émotion sont à leur comble ! Le coach parle et choisit avec son cœur et l’annonce vient de tomber : Mika décide de garder Vincent Vinel. Ce dernier ne s’y attendait pas et verse des larmes de joie et de soulagement. Vincent Vinel a rendez-vous aux grands shows en direct. Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1