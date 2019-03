Laura - Les Enfants Paradis (Damien Saez) en intégralité

Fragile, touchante et bouleversante, Laura, 16 ans, se présente sur la scène de The Voice 8 pour nous interpréter un titre fort et émouvant en hommage aux victimes du Bataclan « Les Enfants Paradis » de Damien Saez. C’est à dix ans que tout commence pour Laura quand elle prend des cours de chant. C’est une amoureuse des chansons à texte, elle aime faire passer des émotions, et elle va nous le prouver ce soir. Laura est étudiante en 1ère année de médecine. Elle véhicule l’image d’une jeune fille très sérieuse, qui a confiance en elle alors qu’au fond, elle est très sensible et trouve refuge dans la musique. Va-t-elle réussir à sensibiliser les coachs, Jenifer, Mika, Soprano ou Julien Clerc ? Qui va pouvoir lui donner son passeport pour la prochaine étape de la compétition ?Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019