Laure – Run to you (Whitney Houston)

C’est à 13 ans que tout commence pour Laure. Cette Niçoise découvre les concours de chant et prend du plaisir à y participer, de se retrouver sur scène. C’est comme ça que Laure prend des cours de chant. Ce jeune Talent de 16 ans adore la puissance vocale et ce soir, elle veut mêler la performance à l’émotion. C’est en reprenant un des titres de Whitney Houston, « Run To you » que Laure veut provoquer les coachs et se lancer son propre défi en participant au plus grand concours de France. Arrivera-t-elle à sensibiliser les coachs Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano ? Qui lui donnera l’accès à la prochaine étape de la compétition, les KO ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019