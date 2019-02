Laureen - Je suis venu te dire que je m'en vais (Serge Gainsbourg)

Le prochain talent à passer devant nos quatre juges s’appelle Laureen. C'est à 8 ans que tout commence pour Laureen lors d'un concours de chant où elle finira "Coup de cœur". S’enchaîne alors un contrat dans une maison de disque et l’enregistrement d’un album. Mais le projet ne verra jamais le jour et Laureen le vit comme un échec. Elle met alors la musique de côté. Jusqu'à aujourd'hui, Laureen, 18 ans, vient tout droit de Salon-de-Provence pour monter sur la scène de The Voice sans jamais quitter son chapeau . Elle n'a rien dit à son père de sa participation à The Voice, c'est une surprise. Pour son audition à l'aveugle, Laureen revisite un grand titre de Serge Gainsbourg, "Je suis venu te dire que je m'en vais''? Va-t-elle réussir à sensibiliser l'oreille et le cœur des coachs ? Qui de Mika, Julien Clerc, Jenifer et Soprano va se retourner ? Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1