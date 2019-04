Laureen – What’s Up (4 Non Blondes)

PRESTATION – Laureen, elle était à deux doigts de sortir son premier album quand elle a dû renoncer. Mésaventure qui a décuplé son envie et sa détermination de réussir. Lors des auditions à l’aveugle, Laureen était venue dire à son papa qu’elle était prête à se lancer dans la chanson avec une reprise personnalisée du titre de Serge Gainsbourg « Je suis venu te dire que je m’en vais ». Laureen est désormais de retour pour son épreuve de KO dans l’équipe de Julien Clerc. Ce soir, elle va devoir prouver qu’elle mérite sa place pour les très convoitées Battles, la prochaine étape de The Voice 2019. Laureen a fait un choix artistique différent des KO en reprenant « What’s Up » de 4 Non Blondes pour tenter de s’offrir une place dans la suite de l’aventure. Laureen, arrivera-t-elle à impressionner son coach Julien Clerc pour décrocher son ticket pour la prochaine étape de The Voice saison 8 ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 4 du samedi 27 avril 2019