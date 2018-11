LaVox : Carla - "Toxic" - Britney Spears

Lorsque Carla s’est présentée aux auditions à l’aveugle avec une interprétation très touchante de « Take me to church », elle n’avait qu’une idée en tête : rejoindre l’équipe de Patrick Fiori, son idole. La jeune artiste écoute ses chansons en boucle ! C’est donc en toute logique que Carla a rejoint l’équipe de Patrick Fiori. Elle est sauvée à l’issue de sa Battle contre Léna et Alexandra. Carla s’envole donc vers la demi-finale de The Voice Kids saison 5 qui aura lieu vendredi 30 novembre sur TF1. L’objectif de Carla et des 11 autres talents sélectionnés : participer à la finale en direct et, peut-être, remporter le trophée de la saison 5. En exclusivité pour MYTF1, Carla interprète une reprise de « Toxic » de Britney Spears. « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.