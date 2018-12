LaVox : Emma - "Je te promets" - Johnny Hallyday

C’est avec sa reprise très intense et exceptionnelle de Serge Lama « Je suis malade » que Emma, 9 ans, avait touché tous les coachs lors de son audition à l’aveugle. C’est l’équipe de Soprano que la jeune demoiselle avait rejoint. La benjamine de la compétition avait encore une fois convaincu son coach lors de la phase des Battles. Elle se qualifiait pour la demi-finale face à Enzo et Marie. Vendredi dernier, elle interprétait « My heart will go on » de Céline Dion pour la demi-finale. Soprano a sauvé Inès dans son équipe mais grâce à la nouvelle règle du talent sauvé, Jenifer récupère la jeune Emma. Elle s’envole donc pour la finale en direct de vendredi prochain. Gagnera-t-elle le trophée de la saison 5 ? En exclusivité pour MYTF1, Emma interprète la reprise « Je te promets » de Johnny Hallyday. Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour la grande finale en direct de The Voice Kids saison 5. Restez connectés tous les jours sur MYTF1 pour des vidéos exclusives !