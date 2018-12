LaVox - Ermonia - "Dernière danse" - Indila

C’est grâce à sa grande voix et à son interprétation de « Something’s got a hold on me » d’Etta James que la jeune Ermonia avait convaincu Soprano et Amel Bent lors de son audition à l’aveugle. La jeune fille a choisi de rejoindre l’équipe de la toute nouvelle coach Amel Bent ! Et c’est elle-même qui la sauvée lors de la Battle qui l’opposait à Maïssa et Wilson sur « Tout donner » de Maître Gims. En demi-finale, Ermonia a bluffé de nouveau les coachs avec sa reprise de « All I ask » d’Adele. Elle file directement en finale grâce à Amel Bent ! Ermonia va se présenter une dernière fois sur la scène de The Voice Kids ce vendredi lors de la grande finale en direct. Va-t-elle tirer son épingle du jeu ? Va-t-elle remporter le trophée de cette saison 5 ? En exclusivité pour MYTF1, Ermonia interprète une reprise de «Dernière danse » d’Indila. Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour la grande finale en direct de The Voice Kids saison 5. Restez connectés tous les jours sur MYTF1 pour des vidéos exclusives !