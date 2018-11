LaVox - Hindy - "L’Hymne à l’Amour" - Edith Piaf

C’est grâce à son univers rock et sa reprise de « Space Oddity » de l’illustre David Bowie que le jeune Hindy avait convaincu Jenifer et Amel Bent lors de son audition à l’aveugle. Le jeune garçon a choisi de rejoindre l’équipe de la toute nouvelle coach Amel Bent ! Et c’est elle-même qui la sauvé lors de la Battle qui l’opposait à Zoé et Nassim. Hindy est sur le chemin de la demi-finale où il va devoir faire ses preuves face à Ismaël et Ermonia. Hindy va-t-il tirer son épingle du jeu ? Va-t-il atteindre la finale en direct de The Voice Kids saison 5 et, peut-être, remporter le trophée du gagnant ? En exclusivité pour MYTF1, Hindy interprète une reprise de «L’Hymne à l’Amour» d’Edith Piaf. « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.