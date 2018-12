LaVox : Inès - "Killing me softly" - The Fugees

Lorsqu’Inès s’est présentée aux auditions à l’aveugle avec une interprétation puissante de « Show must go on » du groupe Queen, elle a convaincu les coachs à l’unanimité ! Elle rejoint l’équipe de Soprano. La jeune chanteuse a touché les coachs avec une performance de vraie showgirl ! Lors des Battles, elle est sauvée par son coach face à Mathéo et Alexandra sur « What about us » de P!nk. La jeune Inès participe à la demi-finale et gagne encore le cœur de Soprano avec sa reprise de « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday. Vendredi, la grande performeuse sera présente lors de la grande finale en direct de The Voice Kids saison 5 sur TF1. L’objectif d’Inès est simple : tout donner sur scène et, peut-être, remporter le trophée de la saison 5. En exclusivité pour MYTF1, Inès interprète une reprise de « Killing me softly » de The Fugees. Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour la grande finale en direct de The Voice Kids saison 5. Restez connectés tous les jours sur MYTF1 pour des vidéos exclusives !