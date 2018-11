LaVox - Irma - "Mademoiselle chante le blues" - Patricia Kaas

La voix jazzy et le timbre atypique de la jeune Irma avait fait l’unanimité chez les 4 coachs lors de son audition à l’aveugle sur un titre de Franck Sinatra « Fly me to the moon ». La jeune fille avait rejoint l’équipe de Patrick Fiori. Elle sort vainqueur de la Battle qui l’opposait à Ilona et Lina sur le tube d’Ed Sheeran « Shape of you ». Irma fait donc partie des talents qui iront chanter lors de la demi-finale, ce vendredi 30 novembre à 21h sur TF1. A ses côtés, Alexander et Carla dans l’équipe de Patrick Fiori. Qui sera sauvé par son coach ? Qui atteindra la finale en direct ? En exclusivité pour MYTF1, Irma interprète une reprise de « Mademoiselle chante le blues » de Patricia Kaas. « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.