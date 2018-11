LaVox : Lili - "Autodestruction" - Slimane

C’est avec sa reprise tout en douceur et très personnelle du tube de Blondie « Call me » que Lili, 14 ans, avait touché trois de nos coachs lors de son audition à l’aveugle. C’est l’équipe de Jenifer que la jeune fille avait rejoint. Lili a une voix touchante et une musicalité quasi parfaite d’après sa coach. Elle se qualifie pour la demi-finale à l’issue de la Battle contre Mathilde et Tristan. Après avoir gagné sa place en demi-finale, Lili doit désormais atteindre la finale de The Voice Kids. Gagnera-t-elle le trophée de la saison 5 ? En exclusivité pour MYTF1, elle interprète une reprise de « Autodestruction » de Slimane. « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.