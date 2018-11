LaVox : Lilian - "La balade de Jim" - Alain Souchon

Aux auditions à l’aveugle, Jenifer avait craqué pour le jeune Lilian et sa reprise folk de « Let it go » de James Bay. Ce jeune musicien chante avec une voix atypique qui a complètement envouté Jenifer. Lors des Battles, la coach le sauve face à Stella et Camila et Zion Luna. Lilian se dirige maintenant vers la demi-finale qui aura lieu le vendredi 30 novembre sur TF1. Plus qu’une étape avant d’atteindre la finale en direct tant convoitée et, peut-être, remporter la saison 5 de The Voice Kids. En exclusivité pour MYTF1, Lilian interprète une reprise de « La balade de Jim » d’Alain Souchon. « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.