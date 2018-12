LaVox - Madison - "Let me love you" - Mario

La voix swave et enivrante de la jeune Madison avait fait l’unanimité chez les 4 coachs lors de son audition à l’aveugle sur un titre de Julia Michaels « Issues ». La jeune fille avait rejoint l’équipe de Soprano. Elle sort vainqueur de la Battle qui l’opposait à Morgan et Talisa sur le tube « Feel » de Calvin Harris, Pharell Williams, Katy Perry. En demi-finale, Madison interprète « Papaoutai » de Stromae mais cette fois, son coach choisit de sauve Inès. Grâce à Amel Bent, Madison a été sauvée et va participer à la grande finale en direct vendredi dans sa nouvelle équipe. Alors, va-t-elle remporter cette cinquième saison de The Voice Kids ? Va-t-elle obtenir le fameux trophée ? En exclusivité pour MYTF1, Madison interprète une reprise de « Let me love you » de Mario. Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour la grande finale en direct de The Voice Kids saison 5. Restez connectés tous les jours sur MYTF1 pour des vidéos exclusives !