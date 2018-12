LaVox : Mélia - "Parce qu’on vient de loin" - Corneille

Aux auditions à l’aveugle, Jenifer avait craqué pour la jeune Mélia et sa reprise en mode reggae de « Redemption song » de Bob Marley. Mélia a complètement envouté Jenifer avec sa voix puissante. Lors des Battles, la coach la sauve face à Mano et Rosie sur une chanson de Vianney « Moi aimer toi ». Mélia arrive en demi-finale surmotivée et comptait bien impressionner les coachs. Elle interprétait « Master blaster » de Stevie Wonder. Jenifer la propulse en finale grâce à sa performance ! La jeune fille s’envole direction la finale en direct de vendredi. Elle espère remporter la saison 5 de The Voice Kids avec sa coach Jenifer. En exclusivité pour MYTF1, Mélia interprète une reprise de « Parce qu’on vient de loin » de Corneille. Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour la grande finale en direct de The Voice Kids saison 5. Restez connectés tous les jours sur MYTF1 pour des vidéos exclusives !