Leelou - "feeling good" - Nina Simone

Et c’est un triple buzz pour Leelou ! À seulement 11 ans, ce jeune talent a embarqué les trois coachs avec sa reprise de « if I ain’t got you » d’Alicia Keys, accompagné de son fidèle violoncelle. Cependant, c’est Jenifer qui convainc Leelou, l’emmenant ainsi dans son équipe. Cette dernière a pu bénéficier d’un soutien de premier choix : sa grand-mère ! En coulisses, Leelou reprend une de ses chansons préférées, "Feeling good" de Nina Simone. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur TF1 pour la suite de The Voice Kids saison 4 !