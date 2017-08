Leelou – " If I ain't got you " - Alicia Keys

Cette nouvelle saison pleine de surprise continue avec ce nouveau talent. « Un concentré d’émotions ». « De la haute voltige ». « Comme c’est beau ». Si vous êtes sujet aux « poils qui se hérissent », préparez-vous ! Cette audition à l’aveugle est faite pour vous. Devant vous, Leelou, 11 ans. Depuis l’âge de 4 ans, avec sa grand-mère comme professeur, elle apprend le violoncelle. Et c’est tout naturellement avec son instrument de musique fétiche qu’elle se présente à son audition à l’aveugle. Un instrument jamais entendu dans The Voice Kids. Du jamais vu également : les trois coachs appuient simultanément sur le buzzer. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.