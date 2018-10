Léna - "Jodel-Time" - Oesch’s Die Dritten

Léna est l’ovni de la soirée. La jeune adolescente de 14 ans vient de Suisse et va chanter du yodel. Ce fameux chant suisse était utilisé par les bergers pour communiquer ou appeler les troupeaux en montagne. Autodidacte, Léna a appris les techniques du chant yodel seule dans sa chambre et c’est devenu une vraie passion. Elle compte bien étonner les quatre coachs avec sa prestation hors du commun. Comment vont réagir Patrick Fiori, Amel Bent, Jenifer et Soprano en entendant cette voix unique ? Vont-ils buzzer pour se retourner ? La réponse tout de suite en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.