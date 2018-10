Lenni-Kim vient faire une surprise à Mathilde : « C’est MAGIQUE ! »

En s’envolant pour la France, Mathilde réalise deux rêves : participer à l’émission The Voice Kids et visiter son pays favori. Canadienne pure souche, elle avoue à Karine Ferri : « La plupart de mes artistes préférés vivent ici ! ». Le chanteur canadien Lenni-Kim fait partie des célébrités dont Mathilde est fan : « J’aime vraiment ses chansons. » Mais la jeune fille est loin de se douter que dans quelques secondes il va venir lui faire une surprise en personne. C’est un troisième rêve que Mathilde réalise lorsqu’il arrive ! Émue, elle n’en revient pas : « C’est MAGIQUE ! ». Le jeune chanteur qui s’est fait connaître en participant à la saison 2 de The Voice Kids en profite pour donner des conseils à Mathilde : « Si je peux te donner un conseil c’est d’en profiter un maximum et de rester toi-même ». The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.