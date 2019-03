Léona Winter, son interview Buzz « Ma grand-mère m’a appelée en pleurant »

Léona Winter, le premier transformiste de l’histoire de The Voice, que vous avez découvert aux quatrièmes auditions à l’aveugle samedi 2 mars 2019, revient sur son ressenti lors de son passage face aux quatre coachs. Ce candidat intrigant, haut en couleurs a fait parler de lui ! Sa reprise de "La Voix" de Malena Ernman a fait retourner les quatre coachs, Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc. Mais c’est Jenifer que Léona Winter a choisie pour poursuivre l’aventure de The Voice et atteindre la prochaine étape de la compétition, les K.O. En attendant de revoir ce Talent, regardez l'interview Buzz de Léona Winter.