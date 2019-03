Léona Winter – La Voix (Malena Ernman)

Léona Winter, 23 ans, n’est pas un Talent comme les autres, est un artiste transformiste dans la vie. C’est son métier. Hors de la scène, Rémy, c’est son vrai nom, a une passion pour le chant depuis son plus jeune âge. De nature introvertie, il trouve refuge dans le personnage de Léona Winter, une femme glamour, qui s’assume. C’est en Léona Winter qu’il va se présenter ce soir sur la scène de The Voice 8 avec sa voix de baryton contreténor, proche de l’opératique. Grâce aux auditions à l’aveugle, Léona Winter sera jugée uniquement sur sa voix et non sur son apparence. Elle va interpréter « La Voix » titre de Malena Ernman. Qui de Julien Clerc, Jenifer, Soprano ou Mika va se retourner ? Qui des 4 coachs sera assez curieux pour donner la chance à Léona Winter de poursuivre l’aventure ?Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4