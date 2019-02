Léonard – Georgy Porgy (Toto)

21 ans, arrivant tout droit de Fribourg en Suisse, Léonard veut se libérer et laisser place à l’instinct lorsque ce soir, pour son audition à l’aveugle il va interpréter « Georgy Porgy » du Groupe Toto, accompagné de son piano électronique. Léonard compte bien en impressionner sur la scène de The Voice 8. Combien de coachs se retourneront sur cette prestation ? Est-ce que Léonard poursuivra l’aventure The Voice ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3