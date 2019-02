Ce Talent de 21 ans se nomme Léonard et habite en Suisse dans la ville de Fribourg. Pour gagner sa vie, Léonard est serveur. Il aime les musiques à tendance « groovy », qui le prennent au corps et qui lui permettent de se libérer. Si Léonard participe à The Voice, c’est pour laisser place à la spontanéité, à la légèreté. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3