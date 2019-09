Les Mini Div VS Natihei VS Léna chantent « Un, deux, trois » de Fredericks Goldman Jones (Team Jenifer)

C’est maintenant au tour de Jenifer de présenter sa première Battle. Une étape redoutable pour les talents qui s’y confrontent. Et cette fois-ci ce n’est pas trois, mais cinq talents qui chanteront ensemble ! Les Mini Div, Natihei et Léna, interpréteront une chanson festive « Un, deux, trois » de Fredericks Goldman Jones. Lors des répétitions, le groupe ne connaissait pas la mélodie ni les paroles. Sauront-ils relever le défi ? D’autant plus qu’ils devront être vigilants à bien s’accorder pour chanter avec harmonie à cinq ! Qui des Mini Div, Natihei ou de Léna saura convaincre Jenifer et continuera l’aventure ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jenifer