Leticia VS Mathias VS Océane chantent « Wrecking Ball » de Miley Cyrus (Team Amel Bent)

Place à la première Battle de la saison 6 de The Voice Kids. Ce premier trio, composé de Leticia, Mathias et Océane, est proposé par Amel Bent. Ces trois talents, à la voix puissante, vont devoir se montrer à la hauteur de la célèbre chanson « Wrecking Ball » de Miley Cyrus. Un titre qui demande une monter en puissance exceptionnelle. Vont-ils se surpasser et livrer un véritable show à l’américaine comme l’espère Amel Bent ? Un d’entre eux remportera cette Battle. Qui de Leticia, Mathias ou Océane sortira vainqueur ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.