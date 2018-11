Lili - "Call me" - Blondie

Le prochain talent est une bosseuse ! A 14 ans, Lili n’a rien laissé au hasard pour sa prestation de ce soir. La jeune fille est amoureuse de la musique. Du matin au soir, elle chante, joue du piano, écoute de la musique… Lili est déterminée ! Ce soir, elle revisite la chanson « Call me » de Blondie au piano. Cette interprétation est très loin de l’originale et risque d’envouter les quatre coachs… Participer au concours The Voice Kids, c’est le rêve de Lili. Elle veut faire passer un message : réaliser son rêve, c’est possible avec beaucoup de travail ! Alors, les coachs seront-ils conquis par sa voix douce et puissante à la fois ? La réponse en images. Regardez sa prestation. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.