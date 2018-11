Lili ou Lilian ? Soprano a sauvé…

C’est la nouvelle règle qui fait tout basculé ce soir pour la demi-finale de The Voice Kids. Les quatre coachs ont retrouvé leur fameux bouton rouge et vont pouvoir buzzer de nouveau. Ils auront une place de plus dans leur équipe pour sauver un talent d’une équipe adverse. Alors que Jenifer vient de sauver Mélia et l’emmènera en finale vendredi prochain, Soprano appuie sur le buzzer ! Il veut sauver soit Lili, soit Lilian. Le suspense est à son comble. Il ne reste plus qu’une seule place en finale. Malheureusement, l’aventure s’arrête pour le jeune Lilian. Lili intègre donc l’équipe de Soprano auprès d’Inès. Elles participeront toutes les deux à la finale en direct vendredi prochain. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.