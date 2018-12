Lili, retour sur son parcours

A 14 ans, la jeune Lili est une grande travailleuse. La musique entre dans sa vie très tôt et elle décide de s’y mettre à fond. Lili pratique le piano et le chant au minimum 10 heures par semaine, avant et après le lycée. Lors des auditions à l’aveugle, elle conquit les coachs grâce à sa reprise personnelle de « Call me » de Blondie, en s’accompagnant au piano. Dans un genre très différent, elle sort vainqueur de sa Battle sur le titre « Sign of the times » d’Harry Styles qui l’opposait à Tristan et Mathilde. En demi-finale, elle est sauvée par Soprano et s’envole pour la grande finale pour défendre sa place. Ce soir, elle interprète « Rise like a phoenix » de Conchita Wurst. Retour en images sur son parcours. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.