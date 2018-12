Lili - "Rise like a phoenix" - Conchita Wurst

Lili est la musicienne de cette finale de The Voice Kids 5. C’est aussi un talent qui sait toucher le public et les coachs. Rappelez-vous son audition à l’aveugle, elle revisitait en piano-voix le tube de Blondie « Call me » tout en douceur. Elle rejoignait ainsi l’équipe de Jenifer. Cette jeune artiste a interprété la semaine dernière le titre "Je sais pas" de Céline Dion lors de la demi-finale. La puissance et la douceur de sa voix ont subjugué tous les coachs mais c’est Mélia qui a été sauvée par Jenifer. Grâce à la règle du talent sauvé, Soprano récupère Lili et la propulse en finale. Ce soir, elle défend sa place en reprenant "Rise like a phoenix" de Conchita Wurst. Va-t-elle remporter le trophée de cette cinquième saison de The Voice Kids ? Regardez sa prestation ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.