Lili - "Je sais pas" - Céline Dion

Lili est le deuxième talent de l’équipe de Jenifer à se présenter sur la scène de The Voice Kids. Pour son Audition à l’Aveugle, Lili n’a rien laissé au hasard. Elle revisite en piano-voix le titre rock de Blondie « Call Me », en espérant toucher les coachs avec sa version très personnelle. Lors des Battles, elle est face à Tristan et Mathilde, dans l’équipe de Jenifer sur un titre d’Harry Styles « Sign of the times ». Qualifiée en demi-finale, Lili choisit un titre de Céline Dion « Je sais pas ». Jenifer va-t-elle choisir Lili pour la grande finale en direct ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.