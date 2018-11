Lilian - "Hey Jude" - The Beatles

Lilian est le troisième talent de l’équipe de Jenifer à se présenter sur la scène de The Voice Kids. Lors des Auditions à l’Aveugle, Lilian choisit d’interpréter un succès de James Bay « Let It Go » accompagné de sa guitare. Le jeune musicien séduit Jenifer. Lors de la Battle, le jeune garçon offre une interprétation sensible du titre de Louane « Si t’étais là » avec Stella et Camila et Zion Luna. Ce soir, Lilian compte bien épater les coachs pour la demi-finale ! Il interprète un tube du célèbre groupe The Beatles « Hey Jude ». Le public est conquis. Jenifer va-t-elle choisir Lilian pour la grande finale en direct ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.