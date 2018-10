Lilian - "Let it go" - James Bay

Lilian, adolescent Lyonnais de 14 ans, est le prochain à marier la guitare et le chant sur le plateau de The Voice Kids. Musicien dans l’âme, il souhaite communiquer sa passion aux 4 coachs. Passionné également de tennis, le jeune garçon est un compétiteur aguerri. Mais participer à The Voice Kids est un moyen de progresser pour lui. Ce soir, il interprète « Let it go » de James Bay sur la scène de The Voice Kids. Lilian va-t-il toucher les 4 coachs ? Jenifer, Soprano, Amel Bent ou Patrick Fiori vont-ils se retourner en entendant la voix et la guitare du jeune garçon ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.