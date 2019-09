Pierre VS Leny VS Lilou chantent « Ta fête » de Stromae (Team Soprano)

Entre rap, interprétation et voix, Soprano a choisi un morceau difficile pour ses talents, qui vont devoir interpréter « Ta fête » de Stromae. Lilou, Leny et Pierre vont avoir un véritable challenge : tout miser sur leur performance car le titre en n’a pas beaucoup de mots. Les trois talents ont des voix qui s’accordent parfaitement ! Alors, qui Soprano va-t-il emmener en demi-finale ? Qui sortira vainqueur de cette Battle incroyable ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Soprano