Lily Jung - Jaran Tsagaan Aduu (Chant traditionnel mongol) en intégralité

Accompagnée de son harmonium indien et de grelots aux pieds, Lily Jung, originaire des Vosges, prend le risque ce soir d’interpréter un chant traditionnel mongol, Jaran Tsagaan Aduu. Cette artiste est une passionnée de musique et c’est au cours de ses multiples voyages en Asie, et principalement en Mongolie qu’elle découvre des musiques du monde. Lily Jung nous fait voyager et rêver grâce aux belles sonorités d’ailleurs et sa voix exceptionnelle. Son originalité qu’elle offre, séduira-t-elle les Coachs, Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika, pour lui permettre une place sur les K.O. ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019