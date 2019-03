Qui est Lily Jung ? Des Vosges à la Mongolie - Portrait de Talent de The Voice 8

En cliquant sur cette vidéo, vous allez faire connaissance de Lily Jung, 41 ans, passionnée de musique du monde et ses sonorités d’ailleurs. Depuis son plus jeune âge, Lily est attirée par la musique. Elle prend des cours de lyrique et crée un groupe au lycée. Très vite après ses études, ce candidat exotique prend conscience que rester derrière un ordinateur n’est pas ce qu’elle aspire. Elle quitte tout et prend la route des voyages en Asie, essentiellement où elle découvre la richesse des musiques du monde. Son souhait est de faire voyager les gens au travers de ses interprétations. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019