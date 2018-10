Lina - "Désolé" - Sexion d’Assaut

A 11 ans, Lina a une passion dans la vie : la danse hip-hop ! Elle danse depuis l’âge de 4 ans. Mais aujourd’hui, elle se sent capable de danser et chanter en même temps. Alors pourquoi ne pas tenter le concours The Voice Kids ? La jeune fille n’hésite pas apprendre quelques pas de danse à Nikos Aliagas en coulisses ! Ce soir, elle chante sur une scène pour la première fois et interprète « Désolé » de Sexion d’Assaut. Elle espère bien que les coachs vont se retourner. De plus, Lina sait également faire du beat box. La jeune fille est véritablement pleine de ressources. Regardez sa prestation en images. Quel coach va se retourner à la dernière seconde ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.