Lisa VS Nour VS Talima chantent « Royals » de Lorde (Team Soprano)

C’est un trio qui mélange différents styles musicaux, le RnB, l’urban et la pop, que Soprano a choisi pour sa première soirée de Battles. Lisa, Nour et Talima vont interpréter la chanson pop « Royals » de Lorde sur la scène de The Voice Kids. Une chanson avec du débit à l’esprit urbaine. Mais, au final, Soprano va devoir éliminer deux talents parmi Lisa, Nour et Talima… Qui va-t-il choisir de sauver ? Qui gagnera son billet pour la demi-finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

