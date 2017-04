Lisandro Cuxi VS Angelo Powers - « Runnin’ » (Beyoncé ft. Naughty Boy) (Saison 6)

Pour cette première Battle de la saison, ce sont les deux jeunes prodiges Lisandro Cuxi et Angelo Powers qui vont devoir prouver à leur Coach qu’ils ont leur place dans l’aventure The Voice afin d’accéder à l’Epreuve Ultime, dernière étape avant les Grands Shows en Direct. Deux talents détonants dont Lisandro Cuxi, finaliste de The Voice Kids 2, avait performé lors de la première session des auditions à l’aveugle de cette saison 6, sur un titre de Justin Timberlake « Can’t stop the Feeling », et Angelo Powers qui avait repris lors des troisièmes sessions des auditions, un tube de Justin Bieber « Let me Love You ». Voici une battle de haute voltige que Matt Pokora, leur coach, a choisi pour eux en interprétant le tube « Runnin’ » de Beyonce ft. Naughty Boy, sur lequel les deux talents vont donner ensemble une prestation pleine d’énergie. Séduiront-ils suffisamment les quatre Coachs ? Lequel aura alors l’opportunité d’accéder à l’Epreuve Ultime ? Qui de Lisandro Cuxi et Angelo Powers se qualifiera pour la prochaine étape de cette saison 6 ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017