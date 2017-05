Lives : Grand Jour, les toutes dernières répétitions des talents

C'est le grand soir... Après des semaines de compétition, les talents se sont retrouvés en début de semaine pour la dernière phase de sélection de "The Voice"... La plus stressante, difficile et excitante de la saison : Les grands shows en direct. Cette semaine, les talents ont découvert le nouveau plateau... "Beaucoup plus grand" selon les premières découvertes. Entre excitation et montée de stress, découvrez les toutes dernières images des répétitions plateau des vos talents préférés. Rendez-vous ce soir à 21h sur TF1 pour la première grande soirée en direct de The Voice 6 !