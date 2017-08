Loïc – "Toi et moi" – Guillaume Legrand

« Participer à the Voice Kids est une grande fierté et un moment magique ». Loïc est venu en famille vivre l’incroyable expérience des auditions à l’aveugle. Une famille tout sauf musicienne puisque Loïc est le seul à chanter et même se produire lors des fêtes de fin d’année dans des salles de plus de 300 personnes. Des parents à fond derrière leur enfant. Une présence bienveillante et essentielle à quelques minutes de son audition à l’aveugle. « Ce soir, c’est ma chance. J’ai envie de m’amuser. J’aimerais bien aller loin dans ce concours mais si personne ne se retourne, je ferai en sorte de ne rien regretter ». Il ne regrettera rien puisque deux fauteuils se sont retournés. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.