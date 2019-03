Lomany Mauligalo – Love’s Divine (Seal)

C’est le prochain talent à se présenter sur la scène de The Voice 8 : Lomany Mauligalo. Ce jeune candidat vient nous livrer une belle interprétation d’un titre très connu du répertoire du grand Seal, « Love’s Divine ». Fera-t-il retourner l’un des fauteuils rouges de nos coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? A ce niveau de la compétition, les places sont chères et les coachs deviennent très exigeants. Les places au sein des équipes se réduisent. Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano attendent ce petit plus à ces avant-dernières auditions à l’aveugle du concours de la plus belle voix. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019