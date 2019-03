London Loko – Smile (Lily Allen)

C’est le premier candidat à passer pour ces sixièmes auditions à l’aveugle de la saison 8. Ce jeune candidat de 24 ans vient nous livrer une belle interprétation d’un chant corse traditionnel, « Corsica ». Marchand de fruits et légumes du village, Petru chante tout le temps pour ses clients. Cet originaire de Bastia défend un titre corse qui se chante à plusieurs voix habituellement, en polyphonie. Fera-t-il se retourner l’un des fauteuils rouges de nos coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? Jenifer, sera-t-elle sensible à cette reprise ? A ce niveau de la compétition, les places sont chères et les coachs deviennent très exigeants. Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano attendent ce petit plus à ce stade du concours de la plus belle voix. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019