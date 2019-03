Loris – Souffrir par toi n’est pas souffrir (Julien Clerc)

Loris prend un gros risque ce soir en interprétant à sa manière un des titres du répertoire d’un des 4 coachs de la saison 8, Julien Clerc, « Souffrir par toi n’est pas souffrir ». Depuis tout petit, Loris est attiré par la musique et commence par apprendre la guitare. Le chant arrive très vite à le gagner. Voyant leur enfant passionné et s’épanouir dans la musique, ses parents qui le poussent à arrêter ses études en faculté d’économie pour intégrer une école de musique à Nancy. Pour Loris, The Voice est un rêve. En interprétant un des titres de Julien Clerc, « Souffrir par toi n’est pas souffrir », il rend hommage à sa grand-mère dont il était très proche. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019