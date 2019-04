Loris – Way Down We Go (Kaleo)

PRESTATION - C’est au tour de Loris de défendre sa place pour les Battles. Ce Talent a osé pour son audition à l’aveugle d’interpréter du Julien Clerc face à l’artiste et ça a payé puisque Julien Clerc lui-même a buzzé pour avoir Loris dans son équipe. Ce soir, Loris change de registre avec un titre en anglais tout en puissance « Way Down We Go » de Kaleo.. Pour les KO, Loris veut convaincre son coach Julien Clerc de le garder dans son équipe. Va-t-il réussir à montrer ses émotions, à accepter de se livrer qui lui permettront de convaincre son coach afin de poursuivre le reste de l’aventure ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 4 du samedi 27 avril 2019